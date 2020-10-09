Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 октября 2020 года увеличилось на 112 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 112 и составило 10 383 человека.

За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 092 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.