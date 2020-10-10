Тюменцы могут потребовать от работодателя перевод на «удалёнку». Фото - pixabay.com.

Тюменцы могут потребовать от работодателя перевод на «удалёнку». Однако для этого есть условие: если температура воздуха в офисе не будет оптимальной для работы.

– Показатели зависят от должностных обязанностей и энергозатрат тюменцев. Рабочим на приборостроительных предприятиях, на швейном производстве, в сфере управления будет комфортно при +22-24 градусах. Для офисных клерков, чья работа в основном сидячая, показатели - от +21 до +23 градусов. Кто в постоянном движении, много ходит, переносит мелкие предметы весом до одного килограмма, хорошо будут себя чувствовать при +19-21 С. Для тех, кто переносит тяжести до 10 килограммов, - от +17 до +19 С, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Если термометр показывает значения ниже положенных, работник имеет право требовать перевод на удаленную работу. Слишком низкая температура грозит простудой, невритами, а также радикулитами и даже перенапряжением нервной и мышечной систем, передает «АиФ - Западная Сибирь».