От плюс 13 до нуля: погода удивит тюменцев на следующей неделе

Погода удивит тюменцев на следующей неделе. Фото: Вадим Бегун

Погода преподносит тюменцам все больше сюрпризов. Так, начало следующей недели выдастся довольно-таки теплым, а вот на выходных заметно похолодает.

Уже в воскресенье, 11 октября, в областной столице значительно потеплеет. Температура наружного воздуха прогреется до 13 градусов выше нуля, из-за туч выглянет солнце. Тренд продолжится в понедельник и вторник, а вот в среду уже немного похолодает – всего на один градус. В этот же день пойдет дождь, солнце снова спрячется за плотными облаками.

В четверг дождь хлынет с новой силой, а в пятницу к нему присоединится снег. Температура воздуха «рухнет» до семи градусов со знаком плюс, ночью около нуля. На выходных будет холодно: ледяной дождь продолжит поливать городские улицы, а температура упадет до нулевой отметки. Ночью ожидается «минус».

Что интересно, в понедельник, 19 октября, снова резко потеплеет. Но радость продлится недолго: сразу же придет похолодание до плюс одного градуса.