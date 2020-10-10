В тюменских детсадах закаливаются по науке. Фото - pixabay.com.

С 2018 года Тюменский район является участником Тюменского областного научно-исследовательского проекта «Регион здоровья». Участниками проекта в Тюменском районе стали Винзилинский д/с «Малышок», Богандинская СОШ №1, детско-юношеская спортивная школа № 2.

В этом году в Винзилинском детском саду «Малышок» и в Богандинской школе №1 количество участников проекта возрастёт до 150 ребят. Наибольшее количество желающих принять в нем участие в детсаду «Малышок». Дети начали обливаться с 1 октября.

– За год положительную динамику отметили эксперты-медики: улучшилось общее самочувствие ребят, снизился уровень заболеваемости. После закаливающих процедур повышается работоспособность, снижается уровень тревожности, – рассказали в управлении образования Тюменского района.

Если раньше дети групп закаливания пропускали по болезни в среднем 3 дня в год, то по итогам первого года участия в проекте «Здоровое поколение 4+» этот показатель составил 1,5 дня в год. Детям нравятся занятия по закаливанию и они просят родителей заниматься вместе.