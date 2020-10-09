На Солнечном проезде в Тюмени заменили погибшие тополя. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

На Солнечном проезде в Тюмени высадили пирамидальные тополя. Подрядчик, высадивший на этой территории в прошлом году саженцы, часть из которых погибла, выполнил свои обязательства по гарантии.

– Работы проводилась в рамках плана озеленения города Тюмени на 2019 год. На них распространялась обязательная гарантия. Теперь за счёт собственных средств подрядная организация заново высадила пирамидальные серебристые тополя, причем с теми же характеристиками, что были заявлены в муниципальном контракте на посадку 2019 года, – рассказали в пресс-службе администрации.

В ведомстве отметили, что все работы проводятся с соблюдением необходимой технологии, контроль ведется специалистами МКУ «ЛесПаркХоза».

Высадку завершат к началу следующей недели. С этого момента на высаженные саженцы опять начнёт действовать гарантия. Уточним, что для лиственных пород она равна двум годам.