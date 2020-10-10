В Тюменской области паллиативных пациентов обеспечивают всем необходимым. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области паллиативных пациентов бесплатно обеспечивают всем необходимым. С ними работают не только врачи и медсёстры, но и психологи, социальные работники, инструкторы лечебной физкультуры.

Взрослым паллиативную помощь стационарно оказывают в 11 медорганизациях области, амбулаторно – на базе 24 медицинских организаций, где есть соответствующие кабинеты. Детям помогают в пяти паллиативных стационарах и 31 амбулаторном учреждении.

– Каждый пациент нуждается в своем приоритетном направлении. Одни больные – в адекватном обезболивании, другие – в респираторной поддержке, третьи – в обучении родственников уходу в домашних условиях, – отметила главный специалист региона по паллиативной помощи взрослым и руководитель хосписа Ирина Ревнивых.

Стоит отметить, что за счёт областного бюджета и средств регионального благотворительного проекта «Ключ к жизни» больным предоставляется для использования дома и аппаратура. В настоящее время такое оборудование и расходные материалы переданы 64 взрослым пациентам и 114 детям.