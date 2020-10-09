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Пожилой тюменец потерял 600 тысяч рублей после звонка из «банка»

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пожилой тюменец потерял 600 тысяч рублей после звонка из «банка».

Пожилой тюменец потерял 600 тысяч рублей после звонка из «банка».

Фото: Ольга Крыльцова

Несмотря на регулярные предупреждения полиции, тюменцы продолжают отдавать деньги мошенникам. На этот раз жертвой злоумышленников стал 60-летний местный житель.

На сотовый телефон потерпевшему поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и рассказал, что с банковской карты гражданина неизвестные пытаются снять деньги и необходимо срочно приостановить операции.

– Разговор сопровождался фоновым шумом call-центра, что помогло ввести в заблуждение потерпевшего. Мужчина озвучил мошенникам данные карты, а также трехзначный код на оборотной стороне, после чего с карты списались 600 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников. Полицейские напоминают, что ни один сотрудник банка не имеет право запрашивать персональные данные, данные карты, а также трехзначный код на оборотной стороне.

Криминал