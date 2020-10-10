Погода на 10 октября в Тюмени: утром пойдет мелкий дождь

В Тюмени утром пойдет мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 октября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 7 градусов, днем – плюс 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 9 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. «Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края». Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.