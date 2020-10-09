Тюменцам рассказали, как начинать лечиться при появлении признаков ОРВИ. Фото - pixabay.com.

Тюменцам рассказали, как начинать лечиться при появлении признаков ОРВИ. Но для начала нужно остаться дома и вызвать врача, а также пить как можно больше жидкости.

– Примите жаропонижающее средство, если температура выше 38 градусов. Начинайте принимать противовирусные препараты, если они есть в наличии, – сообщила руководитель «Учебно-методического центра городской поликлиники № 8» Людмила Целлер.

Она предоставила схему лечения. Так, взрослым умифеновир следует принимать четыре раза в день в течение пяти дней по 200 миллиграмм. Кроме того, необходимо капать капли в нос интерферон-альфа пять раз в день (разовая доза 3 000 МЕ) в течение пяти дней.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стартово противовирусное лечение пациентам как с подтверждённым тестом на коронавирус, так и с неподтверждённым назначается одинаковое, тактика лечения не отличается.

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