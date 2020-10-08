«Исповедь по записке». В Тюмени из-за коронавируса закрывается монастырь

В Тюмени из-за коронавируса закрывается монастырь. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени уходит на карантин Свято-Троицкий мужской монастырь. С сегодняшнего дня, 8 октября, божественная литургия будет совершаться в храме святых апостолов Петра и Павла, а вечерние богослужения пройдут в Троицком соборе.

– В храме святых апостолов Петра и Павла мы сможем разместить на богослужении не более 97 человек. Богослужения будут совершать только священники, не контактировавшие и не контактирующие с заболевшими. На них не будут допущены люди старше 65 лет. Обязательно наличие маски, полностью закрывающей рот и нос, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук при входе и выходе, – сообщили в монастыре.

Также стало известно, что исповедь будет совершаться в 7.30 только по записке. Записки для поминания примут через социальную сеть «ВКонтакте» или через монастырские лавки в городе.