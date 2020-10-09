Погода на 9 октября в Тюмени: на Иоанна Богослова ожидается потепление

В Тюмени ожидается потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 2 градуса, днем – плюс 8 – 10. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 8 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова – снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября). Если дождь со снегом – с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.