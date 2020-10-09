Тоболяк украл у жены золотую цепочку ради алкоголя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что у нее из квартиры похищена золотая цепочка с кулоном общей стоимостью 10 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил супруг заявительницы. Ранее судимый мужчина 1984 года рождения задержан и доставлен в отдел полиции.

– Фигурант свою вину признал и пояснил, что похищенные драгоценности сдал в ломбард, а на вырученные деньги приобрел алкоголь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.