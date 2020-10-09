В Тюмени маршрут №144 будет работать круглый год. Фото - pixabay.com.

В Тюмени маршрут № 144 будет работать круглый год. Количество автобусов увеличат.

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров муниципальный маршрут регулярных перевозок № 144 «Завод медоборудования – с/о Яровское» станет курсировать круглогодично. С субботы, 10 октября, в будни и субботу количество автобусов на этом маршруте увеличат до трех единиц.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.