Тюменец похитил у соседа телевизор, угрожая ножом. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от 65-летнего местного жителя. К нему в квартиру ворвался мужчина с ножом.

Прибывшие оперативники задержали ранее судимого 33-летнего соседа заявителя. Фигурант рассказал, что незадолго до преступления распивал спиртное и слушал музыку. Позже, выйдя в подъезд покурить, он встретил потерпевшего, который попросил сделать музыку тише. Задержанный вернулся домой, схватил кухонный нож и побежал к соседу.

– В это время пожилой мужчина открывал входную дверь своего жилища. Подозреваемый напал на него со спины и затолкал в квартиру. Внутри, угрожая расправой, он взял телевизор и вернулся к себе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время подозреваемый задержан.