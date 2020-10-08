Александр Моор пообещал тюменцам, что больницы не будут закрываться. Фото - 2Гис.

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию в поликлинике № 5, о закрытии отделения которой написали СМИ. По его словам, узкие специалисты здесь работали, а вот прием людей с ОРВИ действительно в отделении закрыли.

– Ситуация непростая, на эпидемию ковида наложилась эпидемия ОРВИ. Именно поэтому простых решений быть не должно! Всегда есть возможность запросить помощь у коллег из другого учреждения. Если нужно будет выделить дополнительные средства – будем выделять. У оперативного штаба есть все возможности, чтобы обеспечить нашу медицину необходимыми ресурсами, – заявил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что больницы и поликлиники региона закрываться не будут, однако отметил, что медицинская система испытывает огромную нагрузку. И после того как глава региона дистанционно обсудил возникшую ситуацию со всеми ответственными лицами, отделение пятой поликлиники возобновило свою работу.