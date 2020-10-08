Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса DOC группы компаний ТИС на 1,5 млрд рублей

Сбербанк в Тюмени финансирует возведение первой очереди жилого комплекса DOC группы компаний ТИС («Тюменьинвестстрой»). Сумма кредита составила более 1,5 млрд рублей, срок — до марта 2023 года. Планируется построить жилой дом на 590 квартир общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Реализация квартир предусмотрена с использованием счетов эскроу.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Группа компаний ТИС уже более 20 лет строит недвижимость в Тюмени и впервые кредитуется в Сбербанке. Мы очень рады сотрудничеству и надеемся, что наши деловые отношения будут только укрепляться. Мы, в свою очередь, готовы предложить компании ТИС не только финансовые услуги банка, но и различные сервисы компаний экосистемы Сбера, которые будут полезны при реализации проектов в сфере девелопмента».

Родион Чистяков, заместитель генерального директора группы компаний «ТИС»:

«Наша компания впервые использует проектное финансирование строительства. Мы тщательно выбирали финансового партнера, изучали условия и алгоритмы взаимодействия с разными кредитными организациями. Я рад, что партнером для ЖК DOC стал такой лидер рынка, как Сбербанк. Уверен, что мы выстроим эффективное взаимодействие и это позволит нам не только строить быстро, но и сохранять для покупателей комфортные цены на свои объекты».

Жилой комплекс DOC предусматривает строительство трех домов на берегу Туры с живописным видом на реку, мост влюбленных и исторический центр. Концепцию жилого комплекса предложило бюро из Сербии под руководством архитектора Лазара Герича. За основу взяты идеи сразу нескольких архитектурных стилей: конструктивизма, модернизма и хайтека. Дома имеют сложную динамичную композицию — каждое здание в представлено в виде трилистника. Во дворах предусмотрены игровые площадки для детей разного возраста, спортивные площадки, а также разнообразные зоны отдыха для всей семьи. Одна из особенностей проекта — ультрамодные ситихаусы, квартиры с антресолями. Их отличительной особенностью является высота потолка в 4,5 метра, панорамное остекление окон, отдельный вход со двора и собственная терраса.

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