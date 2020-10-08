В Тюмени осудят сотрудников ДПС, которые побили людей во время патрулирования. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих инспекторов полка ДПС. Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

4 января 2020 года сотрудники ГИБДД патрулировали улицы в селе Луговое. «Попало» компании молодых людей, одного из которых они в грубой форме безосновательно обвинили в совершении ДТП. Парень сделал замечание стражу порядка, однако коллеги полицейского схватили потерпевшего, отвели к патрульному автомобилю, где инспектор ударил его. Увидев, что один из молодых людей снимает происходящее на камеру телефона, этот же сотрудник ударил снимавшего ногой в колено.

– Далее обвиняемые приехали на автодорогу Ушакова – Тюмень, где остановили автомобиль «Дэу Матиз» и потребовали от водителя предъявить документы. Они вытащили мужчину из машины и положили его на проезжую часть. Третий полицейский нанес мужчине удар ногой по руке, потом кинул ему в лицо снегом и ударил кулаком по руке. После надавил коленом на затылок и шею и снова стал бросать снегом. Двое других сотрудников ДПС отвели потерпевшего к патрульному автомобилю, где ударили его по ногам. В это время третий инспектор схватил жену водителя за волосы, повалил на дорогу и нанес около двух ударов ногами по телу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Обвиняемые свою вину не признали. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.