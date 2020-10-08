В Тюменской области резко выросло число заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области количество случаев COVID-19 за неделю выросло сразу на 26%. В основном болеет трудоспособное население, на втором месте – пенсионеры старше 65 лет. Есть и хорошие новости: число детей, заболевших коронавирусом, уменьшилось на 17%.

– По ОРВИ ситуация стабильная. Общее количество заболевших уменьшилось на 16%, эпидпорог не превышен, вирусы гриппа не циркулируют, – сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора области Юлия Распопова.

Она также отметила, что в регионе стали больше тестировать население на коронавирусную инфекцию. В августе ежедневно проводили 3 – 4 тысячи тестов, теперь же – порядка 7 – 8 тысяч. Исследования на COVID-19 проводят в 18 лабораториях, в том числе в 5 частных. В ближайшее время тестированием займутся еще одна частная и одна государственная лаборатории.