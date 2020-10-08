Тюменские мастера рыбной ловли соберутся на городском чемпионате. Фото предоставлено ТГМЦ.

В воскресенье, 11 октября, на реке Туре в районе села Чикча состоятся чемпионат и первенство Тюмени по рыболовному спорту. Все желающие могут посоревноваться в ловле рыбы донной удочкой.

– Впервые мы проводим летнюю рыбалку в октябре. В это время рыба уже начинает готовиться к зиме, обрастает жиром, «скатывается в яму». Все эти факторы создадут определенные сложности для рыбаков. Мы постарались создать равные условия для всех участников: выбрали широкий, песчаный берег без значительных перепадов высот, с хорошим выходом к воде, – прокомментировал главный судья соревнований Игорь Савиных.

Участие в лично-командных соревнованиях примут спортсмены рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций города Тюмени, а также спортсмены-любители. Регистрация начнется в 7.00, затем последует ряд подготовительных процедур, в том числе прикормка. Ловить рыбу предстоит до 15.00, после чего начнется взвешивание улова и подведение итогов. Отдельный приз ждет счастливца, выловившего самую крупную рыбу.