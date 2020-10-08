Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 октября 2020 года увеличилось на 109 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 109 и составило 10 271 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 054 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы привозят коронавирус из зарубежных поездок, в частности из Турции. Стало известно, что с начала недели у 14 человек, вернувшихся из заграничного отпуска, выявлен COVID-19. Всего пострадал 51 житель региона.