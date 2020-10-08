В Тюмени на площади Памяти появится аллея «Слава Победителям».

В предстоящую пятницу в Тюмени состоится торжественное открытие новой городской аллеи Слава Победителям. В рамках мероприятия ровно 75 деревьев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут высажены на площади Памяти журналистами «Комсомольской правды» – Тюмень» совместно с представителями управы Ленинского административного округа, компаний «Росводоканал Тюмень», ESAB, АО «УСТЭК» и Тюменского приборостроительного завода.

Яблони, березы и ели, привезенные из садового центра «Астра», будут символизировать жизни, отданные на поле боя героями войны в далекие 1941 – 1945 годы, напоминать тюменцам и гостям города о подвиге наших предков.

Как рассказали журналистам «Комсомолки», октябрь – лучшее время для высадки деревьев. По словам экологов, после активной вегетации в летний период растения входят в состояние покоя и легче переносят переезд из питомника.

Отметим, что для «Комсомольской правды» это не первая озеленительная акция. Так, в прошлом году представители издания провели два подобных мероприятия. Деревья прекрасно прижились, и все они вот уже второй год радуют тюменцев своим присутствием на центральных площадках.

Напомним, высадка деревьев и торжественное открытие аллеи Слава Победителям пройдет 9 октября. Начало акции в 14.00.

Партнеры мероприятия:

АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» – единая теплоснабжающая организация Тюмени;

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени.

«Росводоканал Тюмень»;

«Росводоканал Тюмень».

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод»;

ЗАО «Тюменский приборостроительный завод».

компания ESAB;

Компания ESAB.

садовый центр «Астра».