Под Тюменью мужчина в медицинской маске и с ножом пытался ограбить магазин. Фото - УМВД по Тюменской области.

Накануне, 7 октября, в садовом обществе «Калинка» (у села Ембаево) мужчина, угрожая ножом продавцу продуктового магазина, пытался похитить выручку. Однако его планам не суждено было сбыться.

Прибывшие на место полицейские потребовали от разбойника положить холодное оружие на пол. Но тот не послушался, а приставил лезвие к своему горлу и чуть не нанес себе травму. Правоохранители перехватили руку с ножом и задержали злоумышленника.

– Молодой человек в перчатках, медицинской маске и надвинутой на лоб вязаной шапке зашел в помещение магазина и потребовал отдать ему всю выручку. Пока злоумышленник пересчитывал наличность, женщина выбежала на улицу и обратилась за помощью к проходившим мимо людям. Втроем они удерживали двери парадного и запасного выходов магазина до приезда полиции, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

На месте преступления изъяты складной нож и ряд других улик. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. 21-летний подозреваемый задержан.