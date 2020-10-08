Первый снег в Тюмени – 2020: когда ждать первые хлопья. Фото: Вадим Бегун

Синоптики рассказали, когда в Тюмени выпадет первый снег. Это случится уже в октябре.

Так, по прогнозам тюменских синоптиков, первые белые хлопья обрадуют горожан 26 октября. Именно в этот день ожидается снег с дождем. Не прекратится он и на следующий день. Температура наружного воздуха составит плюс 2 – 3 градуса.

28 октября похолодает, дождь прекратится, но снег будет так же валить. Ночная температура уйдет в минус. Зимние осадки будут идти еще два дня, после чего снова потеплеет до плюс трех градусов.

Ноябрь встретит тюменцев солнцем и довольно комфортной температурой, которая поднимется до отметки плюс шесть градусов. К сожалению, продлится это недолго.