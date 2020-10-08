Тюменка обожгла роговицу глаза, уронив чистящее средство в магазине. Фото - архив ОКБ №2.

Офтальмологи ОКБ №2 возвращают своим пациентам возможность видеть. В больнице рассказали несколько случаев исцеления. Кстати, сегодня, 8 октября, отмечается Всемирный день зрения.

– Врачи смогли почти полностью восстановить зрение пациентке с химическим ожогом роговицы второй степени. Девушка уронила в магазине чистящее средство, ёмкость повредилась, и химическая жидкость попала в глаз. При поступлении в больницу острота зрения составляла 0,08. После курса лечения и интенсивной терапии острота зрения улучшилась до 0,6, – сообщила пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Ющенко.

Также офтальмологи смогли улучшить остроту зрения с 0,02 до 0,7 мужчине, который пострадал при взрыве вакуумной цистерны. Пациента в ОКБ №2 доставили транспортом медицины катастроф из одного из северных округов региона. В отделении помимо интенсивной терапии он получил курс противовоспалительных процедур.

А в мае врачи буквально спасли глаз и уберегли от слепоты 72-летнего жителя Казанского района. Мужчина ударился лицом о деревянный брус и сильно повредил глаз. В ОКБ №2 кроме рваной раны нижнего века у него диагностировали контузию глазного яблока тяжелой степени. Рану века ему ушили ещё при поступлении, в приёмном отделении. Затем офтальмологи стационара выполнили ювелирную по точности операцию.