В Тюмени сократят количество дачных маршрутов. Фото - pixabay.com.

В Тюмени все дачные автобусы будут курсировать до 26 октября. Часть из них с 10 октября традиционно станет ездить реже.

– Количество рейсов сократится на маршрутах № 97, 98, 100, 100к, 119, 120, 128, 128к, 129, 138, 145, 153, и 158. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе Расписание, в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт» или уточнять через информационно-справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722.