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Здоровье

Тюменцам разъяснили, что делать при появлении признаков ОРВИ

Заниматься самолечением не нужно
Вадим Бегун
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Тюменцам разъяснили, что делать при появлении признаков ОРВИ.

Тюменцам разъяснили, что делать при появлении признаков ОРВИ.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам разъяснили, что делать при появлении признаков ОРВИ. Главное, нужно уяснить, что заниматься самолечением нельзя, надо вызвать врача на дом.

– При первых проявлениях вирусной инфекции следует лечь в постель и пить больше жидкости. Стартово противовирусное лечение пациентам как с подтверждённым тестом на коронавирус, так и с неподтверждённым, назначается одинаковое, тактика лечения не отличается, – пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в обязательном порядке обследуют людей с признаками ОРВИ из групп риска: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных. Именно у них коронавирусная инфекция протекает наиболее тяжело и осложняется пневмонией. Остальные же обследуются по назначению врача: если есть отклонение в течении ОРВИ, не помогает противовирусная терапия, возможны осложнения.

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