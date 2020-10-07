Тюменский педагог стала призером Всероссийского конкурса. Фото - Департамент образования и науки Тюменской области.

Учитель школы №60 города Тюмени Надежда Боянович стала призером конкурса «Педагог-психолог России – 2020». Всероссийский конкурс профессионального мастерства впервые прошел в дистанционном режиме. В нем приняли участие 64 представителя регионов России.

Педагог пошла в тройку лучших педагогов-психологов страны наряду с Москвой и Свердловской областью. На конкурсе она представила проект «Пусть меня научат…» и видеофрагмент урока по данному проекту, что получило высокую оценку жюри.

– В очередной раз представители региона вошли в суперфинал профессиональных конкурсов. Это значимое событие для всего местного педагогического сообщества. Желаем Надежде Владимировне новых побед, стабильного профессионального роста и реализации творческого потенциала! – отметили в Департаменте образования и науки Тюменской области.