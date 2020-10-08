Погода на 8 октября в Тюмени: ночью минусовая температура

В Тюмени ночью ожидается минусовая температура. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 октября, безоблачным небо в Тюмени будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1 – 2 градуса, днем – плюс 6. Вечером столбики термометров покажут плюс 1 – 2 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наши предки приметили, если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайлу (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.