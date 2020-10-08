Молодой тюменец побил автомобиль бывшей сожительницы после ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступил звонок от местной жительницы. Женщина рассказала, что бывший сожитель умышленно повредил ее автомобиль. Выехавший на место происшествия участковый задержал 26-летнего местного жителя.

Потерпевшая и фигурант являются бывшими сожителями, и между ними часто возникали разногласия, приводящие к конфликту. В день преступления мужчина приехал к дому девушки на улице Демьяна Бедного, где обратил внимание на ее припаркованный автомобиль «Мазда CX7».

– Злоумышленник решил выместить всю злость на иномарке, повредив кузов. Он оторвал боковые стёкла и ногой побил машину, нанеся ущерб свыше 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.