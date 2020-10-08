Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Молодой тюменец побил автомобиль бывшей сожительницы после ссоры

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий
Молодой тюменец побил автомобиль бывшей сожительницы после ссоры.

Молодой тюменец побил автомобиль бывшей сожительницы после ссоры.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступил звонок от местной жительницы. Женщина рассказала, что бывший сожитель умышленно повредил ее автомобиль. Выехавший на место происшествия участковый задержал 26-летнего местного жителя.

Потерпевшая и фигурант являются бывшими сожителями, и между ними часто возникали разногласия, приводящие к конфликту. В день преступления мужчина приехал к дому девушки на улице Демьяна Бедного, где обратил внимание на ее припаркованный автомобиль «Мазда CX7».

– Злоумышленник решил выместить всю злость на иномарке, повредив кузов. Он оторвал боковые стёкла и ногой побил машину, нанеся ущерб свыше 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Криминал