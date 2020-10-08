Тюменцы могут пожаловаться на плохое отопление в квартире. Фото - pixabay.com.

Надзор за соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных в прокуратуре Тюменской области. Именно поэтому сотрудники ведомства решили организовать соответствующую горячую линию.

– В пятницу, 9 октября, чтобы выявить факты нарушений при прохождении отопительного периода, будет работать телефон горячей линии – 8 (3452) 27-04-44, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что сотрудники будут принимать звонки с 9.00 до 16.45. Они заверили, что проверят всю поступившую информацию и при наличии оснований примут необходимые меры реагирования.