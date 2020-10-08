Тобольский пенсионер обокрал свою 93-летнюю мать. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 93-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что у нее пропали 4 500 рублей.

Выяснилось, что в последнее время никто из посторонних потерпевшую не посещал. При этом в квартире она проживает совместно с 64-летним сыном.

– По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого в совершении преступления. Ранее неоднократно судимый тоболяк пояснил, что потратил деньги на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.