Главой Юргинского района стал бывший детский тренер. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Юргинском районе переизбрали главу. Виктор Васильев руководит муниципалитетом с 2013 года.

Документы для участия в конкурсе на вакантную должность поступили от двух кандидатов, депутаты единогласно проголосовали за Виктора Васильева.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, Виктор Валентинович родился 15 октября 1969 года в селе Юргинском. В 2002 году закончил Тобольский педагогический институт по специальности «Физическая культура и спорт», а в 2011-м – Уральский институт коммерции и права («Юриспруденция»).

Ранее он работал тренером-преподавателем в ДЮСШ и учителем в юргинской средней школе. В 1998 году возглавил отдел по физической культуре и спорту администрации района. В 2006 году его назначили замглавы администрации района по социальным вопросам. С 2013 года по настоящее время замещал должность главы администрации. Стоит отметить, что в 2018 году Виктора Васильева наградили почетной грамотой губернатора Тюменской области.