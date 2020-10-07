Комиссия высоко оценила готовность к зиме тюменских дорожников. Фото - "Тюмень — наш дом".

В Тюмени проверили готовность снегоуборочной техники к зимнему периоду. Машины показали себя в действии: сегодня рано утром были обработаны противогололедными материалами транспортные развязки.

– Обновление автопарка происходит систематически. В этом году мы приобрели дополнительно фронтальные погрузчики, лаповый снегопогрузчик, подметальные трактора для механической уборки тротуаров и самосвальную технику для вывоза снега. Также имеются резервы техники, которые могут быть выведены на дороги в случае поломки работающих машин или обильных осадков, – сообщил заместитель директора ДРСУ-7 Григорий Межерицкий.

Специализированные машины уже сменили летнее навесное оборудование на зимнее, прошли плановые ремонты и необходимые техосмотры. Проверено наличие и условия хранения противогололёдных материалов, а также вся необходимая документация. Уже сейчас техника готова в случае снегопада выйти на уборку дорог.

Комиссия высоко оценила готовность к зиме тюменских дорожников. На сегодняшний день составлены маршруты для движения техники, заключены договоры на привлечение дополнительных резервов в случае сверхнормативного выпадения осадков.