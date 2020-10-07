Тюменцы станут больше платить за вывоз мусора. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области вырос тариф на вывоз мусора. Это связано с вводом в эксплуатацию мусоросортировочного завода в Тобольске, мощность которого позволяет обрабатывать 40 тысяч тонн ТКО в год.

– Рассмотрев обосновывающие материалы, с 1 октября установили единый тариф регионального оператора на обращение с ТКО с ростом на 4 процента. Он составит 5109,09 рубля за тонну, что выше предыдущего на 196,5 рубля за тонну, – сообщили в департаменте тарифной и ценовой политики региона.

Увеличится и ежемесячная плата за эту коммунальную услугу. Для многоквартирного дома она составит 141 рубль 45 копеек с человека (больше на 5 рублей 44 копейки), для жилого – 121 рубль 29 копеек (плюс 4 рубля 66 копеек). Таким образом, для семьи из трех человек платеж увеличится на 16 рублей 32 копейки и на 13 рублей 98 копеек соответственно.