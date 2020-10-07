В Тюмени наградили мужчину, который спас малыша, выбежавшего на дорогу. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В Тюмени благодарственным письмом наградили мужчину, который буквально спас четырехлетнего мальчика, внезапно выбежавшего на проезжую часть. Инцидент произошел 29 сентября около пяти часов вечера.

В это время Владислав Гусев шел в детский сад за дочерью. Неподалеку от дошкольного учреждения горожанин заметил на улице одинокого малыша. В какой-то момент мальчик выбежал на загруженную машинами проезжую часть. Бдительный тюменец незамедлительно схватил ребенка, предотвратив возможную трагедию.

– Из дальнейшего разговора с ребенком Владислав не смог понять, где тот проживает и посещает ли сад. Тогда он отвел мальчика в участковый пункт полиции и передал стражу порядка. Позже выяснилось, что мальчик находился на работе у матери, откуда ушел. Женщина пыталась найти сына, но не смогла, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Замначальника ведомства Олег Маньковский поблагодарил Владислава Гусева за бдительность и готовность прийти на помощь. Мужчине вручили благодарственное письмо и памятные сувениры от городской полиции.