Тюменского чиновника оштрафовали за несвоевременное размещение сведений о доходах. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области прокуратура не нашла сведений о доходах муниципальных чиновников Юргинского района. Дела в том, что соответствующая информация должна появляться на сайте органа местного самоуправления до 20 августа.

27 августа прокуратура направила запрос чиновникам. Через четыре дня пришел ответ от заместителя главы района, которая сообщила, мол, сведения были размещены своевременно. Действительно, при просмотре сайта специалисты обнаружили, что данные о доходах опубликованы 19 августа.

– Чтобы прояснить ситуацию, был направлен запрос в Центр информационных технологий региона. Согласно их информации, сведения фактически опубликовали 31 августа 2020 года, то есть с нарушением установленного законом срока, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении заместителя главы района возбудили дело об административном правонарушении. На днях по результатам рассмотрения дела мировой судья назначил чиновнице штраф в размере трех тысяч рублей.