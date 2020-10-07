В Тюменской области от коронавируса умер 61-летний мужчина. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области от коронавируса умер мужчина. Ему был 61 год.

– Несмотря на предпринятые усилия, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии и нескольких хронических заболеваний скончался мужчина. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксировано 105 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 10 162), 31 человек выздоровел (за весь период – 7 786), пять детей заболели (за минувшие сутки), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 169 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 078 человек находятся на перевахтовке.