В Тюмени суд закрыл кинотеатр в крупном ТРЦ. Фото - "Атмос Синема | г.Тюмень" в ВК.

В Тюмени Ленинский районный суд вынес решение приостановить деятельность кинотеатра «Атмос Синема», который находится на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Тюмень Сити Молл». Однако сильно переживать по этому поводу киноманам не стоит: это временная административная мера.

Как следует из материалов дела, нарушение было зафиксировано 24 сентября. Выяснилось, что в этот день руководство заведения не определило ответственное лицо по контролю за исполнением антиковидных мероприятий. Кроме того, температура тела работников измерялась только один раз в день, а в женском санузле отсутствовали дозаторы для обработки рук кожными антисептиками.

– Прием пищи осуществляется в специально выделенной комнате, но при этом не используется одноразовая посуда, не соблюдается социальное дистанцирование. Не обеспечены условия для соблюдения личной гигиены работающими: на первой раковине дозаторы находятся в неисправном состоянии, на второй отсутствует мыло и дозатор с антисептиком для обработки рук. Санитарное состояние комнаты для приёма пищи неудовлетворительное, – сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд постановил приостановить на десять дней деятельность кинотеатра. Постановление пока не вступило в законную силу.