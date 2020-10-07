Очередной антирекорд: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 октября 2020 года увеличилось на 105 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 октября 2020 года увеличилось на 105 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 105 и составило 10 162 человека.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в настоящее время вопрос о введении карантина и закрытии общественных мест не рассматривается. Об этом оперативному штабу сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В регионе усилили контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период сохранения угрозы распространения COVID-19.

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