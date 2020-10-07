На тюменской трассе страшная авария: погибли два человека. Скринщот из видео.

Накануне, 6 октября, днем на 56-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека.

По информации автоинспекторов, «Лада-Калина» зацепила правую обочину и через встречную полосу съехала в кювет, где опрокинулась. Двое мужчин, 1982 и 1993 годов рождения, погибли. Еще трое пассажиров, 1998, 1986 и 1989 годов рождения, получили различные травмы.

– В машине нашли тару из-под спиртного. Всех пятерых мужчин, находившихся в отечественной легковушке, выбросило из авто, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительным данным, местные жители ехали из деревни Велижаны в Нижнюю Тавду. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.