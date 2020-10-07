Александр Моор проверяет ход строительства Центра культурного развития в Ишиме. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Ишим с рабочим визитом. В городе он проверит реализацию региональных и национальных проектов.

В частности, глава региона посетил строительную площадка Центра культурного развития с концертным залом. Работа над ним осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», передает оперативный штаб.

Работа осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда». Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, губернатор оценит благоустройство бульвара Белоусова. Проект изменения этого общественного пространства победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в РФ 2019 году.