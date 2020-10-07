В Тюмени 80-летний пенсионер выпал из окна девятого этажа. Фото - 2Гис.

В Тюмени пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Таврической, 2. К сожалению, он скончался, его тело сняли с козырька подъезда сегодня, 7 октября, в седьмом часу утра.

– Пенсионер восьмидесяти лет выпал из окна девятого этажа. Его смерть не носит криминального характера, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре произошло ЧП: из окна областной клинической больницы № 2 выпал мужчина и погиб. Ранее он поступил в больницу с ранениями (вероятнее всего, он пытался покончить с собой), его экстренно прооперировали.

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