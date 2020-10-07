Тюменцы могут сдать тест на ВИЧ бесплатно. Фото - Центр профилактики и борьбы со СПИД.

В Тюменской области пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты развернут в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюмени с 9 по 13 октября.

За 15 минут каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

– ВИЧ-инфекцией может заразиться любой, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться. При грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить. Об этом будет идти речь на образовательных семинарах, которые пройдут в городах проведения акции. На семинарах для врачей первичного звена эксперты расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования, а в обучающих фильмах будут наглядно показаны различные модели диалога и роли врачей при консультировании пациентов, – рассказала пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

Отметим, что в Тюмени акция пройдет 12 октября с 12.00 до 18.00 на площадке перед ТРЦ «Кристалл», 13 октября – с 10.00 до 13.00 у кинотеатра «Космос».