В Тюмени «сворачивают» клумбы. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени не все цветы пережили низкую температуру и потеряли былой цветущий вид. Каждый день квартальные Служб заказчика по благоустройству осматривают городские цветники и принимают решения убрать растения, если петунии, бегонии и кохии подмерзли.

– Уже не увидеть цветника в районе улицы Александра Пушкина и Старого Тобольского тракта в Антипино, а также в Корабельном сквере, на ул. Судостроителей, 16. Подрядчик убрал эти клумбы, но пока сохранились некоторые цветники на площади Памяти и в сквере Мужества, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что по муниципальному контракту садовые работы должны быть завершены до 15 октября. Вазоны уберут с городских улиц и поместят на специальное хранение. За зиму земля, на которой высаживали цветы, «отдохнет». Следующей весной на ней появятся молоденькие бархатцы, сальвия, алиссум и другая рассада.