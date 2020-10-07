В Тюменской области безработным прекратили производить выплаты на детей. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области стабилизировалась ситуация на рынке труда. Летом на бирже труда на учете состояли более 37 тысяч безработных, теперь же их число сократилось на три тысячи. Именно поэтому было принято решение о прекращении с 1 октября выплат безработным по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

– Мы каждый день мониторим количество предлагаемых вакансий от работодателей к числу безработных граждан, состоящих на учете на бирже труда. На сегодня на одного безработного приходится более одной вакансии. Кроме того, учитывается уровень регистрируемой безработицы, который с первого августа снижается, – сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

По ее словам, все больше предприятий предлагают рабочие места. В настоящее время больше всего вакантных мест в сфере строительства и услуг.