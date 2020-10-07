Тюменские власти рассказали, будут ли вводить карантин в регионе. Фото: Вадим Бегун

В настоящее время вопрос о введении карантина и закрытии общественных мест не рассматривается. Об этом оперативному штабу сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

– В регионе усилили контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период сохранения угрозы распространения COVID-19, – заявили в ведомстве.

Стало известно, что сотрудники управления обследуют функционирующие объекты совместно с профильными департаментами правительства Тюменской области при участии правоохранительных органов. Каждую неделю они проводят рейды по контролю за соблюдением профилактических мер в общественном транспорте, проверяя соблюдение масочного режима гражданами. Теперь же эти контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме.