В Тюмени высадят рябиновую аллею. Фото - управа Ленинского административного округа.

В Тюмени сегодня, 7 октября, в 14.00 на улице Камчатской, 154 высадят 75 рябин. Не обошлось без символизма: мероприятие, как известно, пройдет в год 75-летия Великой Победы.

– Инициатором посадки выступила депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева, а организаторами – управа Ленинского административного округа и департамент городского хозяйства администрации города Тюмени, – сообщили в управе.

В мероприятии примут участие школьники, представители органа ТОС микрорайона «Тура», родственники ветеранов, которые будут высаживать деревья в честь своих предков. Также к данному мероприятию присоединятся представители молодёжной администрации Тюмени, депутат гордумы Владимир Гороховцев.