В Тюмени семь человек травмировались и один погиб в пожарах с начала октября. Фото - pixabay.com.

В Тюмени не снижается статистика пожаров в жилых домах. Только с начала октября произошло четыре возгорания, в которых погиб один человек, еще семь получили травмы. Специалисты утверждают, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

– Для предупреждения возникновения пожара в жилых помещениях запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, эксплуатировать электропроводку и кабели с видимыми нарушениями изоляции, перегружать электросеть мощными потребителями электроэнергии, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности города Тюмени.

Сотрудники ведомства рекомендуют оборудовать жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями, которые при появлении дыма своевременно обеспечат подачу звукового сигнала о возгорании и оповещение жителей для проведения эвакуации из горящего помещения.