В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки. Фото - Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

На улице Льва Толстого, 29 в Тюмени пройдут специализированные продовольственные ярмарки. Они состоятся 17 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 и 26 декабря. Соответствующее решение принято распоряжением администрации города от 5 октября.

– Свои товары представят местные производители, фермерские и личные подсобные хозяйства города и юга Тюменской области. Горожане смогут приобрести на специализированных ярмарках мясную и рыбную продукцию, овощи, картофель, мед и другие продовольственные товары, – сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.