Погода на 7 октября в Тюмени: ночью – дождь со снегом

В Тюмени ночью пройдет дождь со снегом. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 октября, в Тюмени ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью будет 0 – минус 3 градуса, днем – плюс 4 – 5. Вечером столбики термометров покажут 0 – плюс 1 градус. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и «хлебному» лету.